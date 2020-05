Rifiuti accatastati e degrado rovinano piazza San Francesco di Paola

Ogni mattina passo da piazza San Francesco di Paola e ogni giorno peggiora il degrado di questa piazza situata in pieno centro. Guardando nelle aiuole e sulle panchine, si troveranno vestiti abbandonati, rifiuti, escrementi di cane. Per quanto la responsabilità di questo degrado non sia colpa soltanto delle autorità preposte, ma soprattutto di alcuni concittadini incivili, ritengo che sia vergognoso che nessuno intervenga per ripulirla e che la situazione resti così da settimane.

Non c’è alcuna giustificazione per questa assenza di servizio, in quanto basterebbero 2/3 operatori, che lavorino ben distanziati, per ripulire in poche ore questa piazza. Potrebbe essere una piazza davvero piacevole dove sostare, Con dei bei alberi storici, senza considerare la posizione, situata al centro tra Villa Filippina e la Chiesa di San Francesco di Paola, due gioielli della nostra Palermo. Con questa segnalazione vorrei invitare le autorità preposte, in primis la Rap, a intervenire e porre fine a questo scempio. Chi scrive è uno dei tanti cittadini onesti che vogliono migliorare la vivibilità della nostra amata Palermo.