Piazza Monte di Pietà: "Contenitori svuotati e rifiuti lasciati per terra"

Noi residenti facciamo tanto per tenere piazza Monte di Pietà pulita. Già dobbiamo sopportare gli schiamazzi notturni e il vandalismo. Ma non possiamo accettare che gli operatori della Rap non completino per bene il loro servizio: svuotano i cassonetti e lasciano tutto la spazzatura a terra e vanno via. Magari una scopa gliela prestiamo noi?