"Piazza Indipendenza: quando la cura è peggiore della malattia"

In piazza Indipendenza, per evidenziare una buca sul marciapiedi, è stata posta dalle maestranze comunali una segnaletica impropria. Questa è caduta per terra costituendo una grave pericolo alla sicurezza per passanti e turisti che affollano la zona. L'utilizzo di questa segnaletica risulta più pericolosa della buca stessa! Il passante che ha scattato le foto ha provveduto a rialzare il cartello per evitare che qualcuno si facesse del male. L'uso indiscriminato di questa segnaletica e dei sacchetti di asfalto a freddo come peso di sostegno è sbagliato, e non solo ha un costo che incide sulla comunità, ma provoca anche un inutile imbrattamento dell'asfalto, rendendo il degrado più evidente. Basterebbe infatti usare il sacchetto arancione, che viene riempito d'acqua. L'uso di materiali impropri, cartelli e sacchetti, denota una poca attenzione dei capisquadra/assistenti nei confronti delle maestranze ed il risultato è quello di un lavoro qualitativamente scarso e, per di più, pericoloso per i cittadini. Associazione Comitati Civici Palermo Giovanni Moncada