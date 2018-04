"Estintori scaduti da ottobre negli uffici di polizia"

Ennesima denuncia del sindacato di polizia FND. Estintori scaduti da ottobre 2017 e non revisionati. La legge 81/2008 continua a essere violata. Il sindacato di polizia chiede rispetto della legge per evitare che i cittadini o i poliziotti muoiano per la pessima gestione dei responsabili della sicurezza negli uffici di polizia.

Il sindacato di polizia non si fermerà fino a quando non vedrà azioni concrete da parte del questore di Palermo per garantire sicurezza e legalità, a Palermo e provincia la sicurezza e la legalità deve venire prima di tutto, soprattutto nei luoghi di lavoro dove il cittadino spesso si reca per risolvere problematiche.