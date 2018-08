Palermo capitale della cultura tra i rifiuti: "La differenziata non viene ritirata da giorni"

Sicuramente i turisti che arrivano in città saranno felici di fotografare questi bellissimi monumenti relativi ad una città definita europea e capitale della cultura!!! In via Fulceri Paolucci de' Calboli da giovedì scorso non viene effettuato il ritiro della differenziata (come si evince dalle foto) c'è cattivo odore e le zanzare hanno invaso la zona, tutto a discapito del cittadino onesto che paga le tasse. Carissimo signor Sindaco...lei che il Sindaco lo sa fare...si dia una bella smossa e cerchi di far mantenere pulita questa città ormai al degrado totale...faccia un giro per visionare in quale stato ha ridotto questa città. Certo della sua indifferenza totale al problema, le invio distinti saluti da parte dei cittadini di Palermo!!!