"A Villa Sofia abbiamo trovato medici professionali e d'eccellenza"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di ringraziamento ai medici e al personale dell'ospedale Villa Sofia

"La famiglia Cucchiara vuole esprimere il suo più sincero ringraziamento al dottore Domenico Guarrasi e all’equipe tutta dell’unità operativa di chirurgia d’urgenza dell’ospedale Villa Sofia - Cervello che nella notte del 18 luglio scorso alle 2.30 ha effettuato un delicato intervento salva vita di derotazione dello stomaco su volvolo gastro esofageo.

In pratica lo stomaco si era girato su se stesso e si era "strangolato", e solo l’encomiabile professionalità del dottore Guarrasi e della sua equipe ha consentito la perfetta riuscita dell’intervento che ha salvato la vita al nostro familiare consentendo allo stesso non soltanto un veloce e perfetto decorso post operatorio ma anche la ripresa di una vita normale. Desideriamo anche esprimere un vivo ringraziamento all’unità di rianimazione dell’ospedale Villa Sofia al suo direttore dottore Savatteri e ai sanitari per l’altissima professionalità competenza e umanità prestata al nostro familiare nel post intervento. Da questa esperienza che non auguriamo a nessuno emerge quale pensiero nostro, oltre al lieto fine, come esistano nella sanità regionale professionalità ed eccellenze tra i medici che dovrebbero essere sempre valorizzate al cospetto di altre logiche forse non chiare".

Alessandro e Michele Cucchiara e la mamma Rosaria