Via Rocco Jemma, dal degrado alla bellezza: ecco il murales della scuola Rosolino Pilo

Oggi dopo due settimane di lavoro finalmente si è concluso il lavoro del murales sul muro della scuola Rosolino Pilo di via Rocco Jemma. E' stata una bellissima esperienza in cui tanta gente ha sentito di volere partecipare. Tutti con il sorriso sulle labbra, attorno a quel muro e su quel marciapiede fino a ieri abbandonato al degrado.

Volevo ringraziare tutti coloro che in qualche modo, più o meno, hanno donato il proprio tempo e il proprio contributo. Volevo ringraziare tutti i docenti della scuola e la cara preside Pizzolanti, gli amici del gruppo 90127 attivamente insieme ed in particolare chi ha donato tutto se stesso: i mitici Vita, Alfonso, Giuseppe, Vincenzo, Lillo, Raffaele, Eleonora, Carmelo e Annalisa, Rosaria, Carmelo Paternò, Pietro, Frederic, Ninni ... Volevo ringraziare le istituzioni ed in particolare il consigliere Dario Chinnici che con il suo contributo è riuscito a far potare, dopo tanto tempo, gli alberi lungo tutta la strada, la cara preside Rosanna Cucchiara che ha organizzato le giornate di presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Durante, a cui hanno partecipato il vicesindaco Giambrone e l'assessore Marano e che ci ha sostenuto per la realizzazione del murales.

Volevo ringraziare tutti i bambini, ragazzi, adulti e famiglie che hanno partecipato, come per esempio la famiglia Sapuchella. Volevo ringraziare la signora anziana che ci ha donato una poesia durante una passeggiata sotto il muro e tutti coloro che si sono fermati anche solo per qualche momento condividendo l'entusiasmo. Volevo ringraziare chi ha donato dei contributi economici con cui è stato possibile affrontare tutte le spese. E per finire volevo ringraziare il nostro caro Igor Scalisi Palminteri che ci ha donato il suo tempo, la sua passione e la sua arte. Sicuramente ho dimenticato qualcuno e per questo chiedo scusa. Grazie a tutti. E' stata una grande manifestazione di buona cittadinanza. Ci vediamo all'inaugurazione e continuiamo a camminare insieme