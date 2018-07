Monreale, due foto che attestano il fallimento della differenziata

Monreale 25 luglio 2018 - In queste emblematiche foto, scattate oggi alle 12 in Via Antonio Veneziano ed in Via Dante, è attestato, a nostro avviso, il totale fallimento della "raccolta differenziata", da tempo attivata dalla Giunta guidata dal Sindaco Pietro Capizzi e dal Vice Giuseppe Cangemi. Benchè gli Operatori dell'Azienda Mirto di San Giuseppe Jato, preposta alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti, raccolgano puntualmente, dinanzi le abitazioni dei Cittadini che ottemperano all?Ordinanza riguardante la differenziata porta a porta, uno zoccolo duro resiste e si oppone, mediante una sorta di protesta al limite del sovversivo. Nel frattempo insetti, blatte e ratti di fogna, proliferano indisturbati creando un vero allarme sanitario. Inadeguata risulta al momento, la risposta dell'Amministrazione Comunale, delle Forze dell'Ordine ed in particolare della Polizia Municipale guidata dal dott. Luigi Marulli.