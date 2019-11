Mondello, per tutelare il verde si creano nuove barriere architettoniche?

Mondello deve certamente essere abbellita e “coltivata”. Infatti l’amministrazione comunale si sta spendendo molto, parcheggi, viabilità, Ztl, tram, illuminazione, forse anche le fogne e la ripiantumazione del verde. Alberi nei marciapiedi così come era un tempo, ma l’assessore al Verde e il dirigente preposto conoscono la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche? A guardare l’ubicaziome delle nuove piante direi proprio di no. Infatti queste occupano per la quasi totalità l’intera profondità dei marciapiedi non consentendo, già da adesso che i tronchi sono di esigue dimensioni, il transito di carrozzine di bebè e di disabili, forse neanche il passaggio di pedoni. Signor sindaco appena trova un attimo per occuparsi dei problemi di Palermo vuole verificare personalmente (come dice l’attore Albanese) di persona?