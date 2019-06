La cantautrice monrealese Alisia Jalsy torna con il nuovo singolo "Limoncello"

Alisia Jalsy è la giovanissima cantautrice di Monreale che con solo tre singoli all'attivo sta facendo registrare numeri interessanti visto l'enorme proposta musicale nel mondo della musica indipendente. Il suo percorso artistico è inziato sul palcoscenico di Italia's Got Talent 2017 in cui, durante le audizioni, ha lasciato la giuria composta da Nina Zilli, Claudio Bisio, Frank Matano e Luciana Littizzetto, letteralmente sbalordita per le incredibili doti artisiche per un ragazza che non ha compiuto ancora 20 anni. Arriva alle semifinali e successivamente ha pubblicato il singolo di debutto intitolato"Se solamente tu" che su Youtube ha superato le 7800 visualizzazioni reali e su Spotify è riuscita nel traguardo di arrivare alla popolarità sul digital streaming più utilizzato per ascoltare musica. A giugno 2018, pubblicava un nuovo singolo intitolato "Fango" e anche con il secondo singolo conferma la sua grande intesità vocale, i testi semplicemnte poetici. Anche "Fango" fa registrare numeri interessanti: sfiorando le 7800 views. A giugno 2019 pubblica il nuovo brano intitolato "Limoncello" e riesce ad avere ulteriori consensi positivi portando un incremento su Youtube e Spotify. Ha studiato tre anni al Brass canto jazz con Lucy Tarsia e piano pop con il suo inseparabile collaboratore agli arrangiamenti Giovanni Conte e da quest'anno continua gli studi di pianoforte al Brass e sposta gli studi di canto jazz al pop con Pietro Lo Piccolo noto insegnante pop. Alisia ha una folgorante carriera davanti. Dicono di lei " la più giovane cantautrice della musica indie emergente. https://youtu.be/a-s671N3teQ