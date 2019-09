Inizia la scuola e gli alunni del Meli si alleneranno davanti a una discarica

Ennesima segnalazione per la "tanto considerata" via Biagio Siciliano e Giuditta Milella. Avevo già denunciato lo scempio e il degrado oltre che il totale menefreghismo dell'amministrazione comunale per regolarizzare questo tratto di strada. Ma da oggi il paradosso! Inizia la scuola, si popolano le aule e il panorama dei ragazzi tra i banchi, ma ancor meglio mentre fanno attività fisica, è la bomba ecologica che viene alimentata ogni giorno (nuove foto in questa segnalazione). Alunni del Meli respirate a pieni polmoni l'aria salubre e pulita intorno a voi.

A dire il vero mi meraviglia che l'esercito delle "mamme social" non abbia già scatenato un putiferio. Ma non finisce qui ... magicamente, la strada si popola di auto, incuranti del divieto di transito: per un parcheggio si è pronti a tutto, anche ad abbattere il segnale pur di parcheggiare. Attendo, inerme e demoralizzata, che qualcuno si desti da questo torpore che dura dal novembre 2018.