Lavori per il collettore fognario in via Roma: "Perchè da giorni sono fermi?"

Lavori per il collettore fognario fermi da giorni in via Roma, angolo via Guardione, per la realizzazione delle vasche. Nessun operaio, niente macchine operatrici. Niente e nessuno. Una strada principale come la via Roma chiusa gia da mesi e come al solito, come tutti i lavori realizzati a Palermo, si fermano per cause sconosciute