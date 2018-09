Il Borgo e la "differenziata impossibile"

Al Borgo Vecchio, in attesa della differenziata che in alcune vie è già cominciata, i residenti reagiscono così! All’altezza del civico 60 di via Ettore Ximenes i residenti si risvegliano ogni mattina con un aumento dell’immondizia, più volte sono stati chiamati gli operatori della Rap per la segnalazione ma non sanno dire delle date certe sul ritiro, una volta ho chiamato per buttare correttamente un frigorifero come rifiuto ingombrante e gli operatori hanno preso solo il frigorifero, lasciando lì tutta l’immondizia che incombe.

Sarebbe idoneo mettere delle telecamere nella zona, perché con l’arrivo della differenziata che gli abitanti del Borgo non sono abituati a fare, le zone di immondizia aumenteranno. E' così da luglio le zanzare, oltre che la puzza, invade i residenti di questa principale via del Borgo Vecchio.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761