Gigi Burruano e Pino Caruso due "figli di Palermo": "Intitolategli le curve del Barbera"

Sarebbe bello se il Comune e la squadra del Palermo potesse intitolare la "Curva Nord Gigi Burruano" e la "Curva Sud Pino Caruso" due grandi palermitani e tifosi del Palermo che hanno rappresentato Palermo nel mondo, in particolare Gigi Burruano che non vole mai abbandonare Palermo per Roma o Milano come di solito fanno gli attori o cantanti o presentatori di livello nazionale che scelgono quelle città Roma e Milano per maggior visibilità professionale.

Gigi e Pino hanno lavorato con atri attori palermitani come Ficarra e Picone, Tony Sperandeo, Francesco Benigno, Sergio Friscia, Luigi Lo Cascio e tanti altri. Fanno parte di quella Palermo teatro dei vicoli cittadini come lo erano due miti palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Spero che il Comune non perda un'altra occasione per ricordare due grandi attori palermitani molto amati e apprezzati dai palermitani e dagli italiani.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Giuseppe Licata