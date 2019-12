Cumuli di foglie nei marciapiedi, in via Pirandello si rischia di scivolare: "La Rap che fa?"

In via Pirandello all'altezza del civico 1G, all'angolo Via Giusti, da più di un mese le foglie si sono accumulate sotto il marciapiede creando uno strato cosi spesso che si rischia di scivolare . e pertanto pericolosa per i passanti.

Avendo un'attività commerciale da mandare avanti provvedo per quanto possibile alla rimozione di tale degrado, ma la situazione è diventata insostenibile anche a causa del vento e delle pioggie dei giorni scorsi.

Come è possibile che la Rap non mandi nessuno da più di un mese?