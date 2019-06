Fiera del Mediterraneo, bagno di folla per le Vespa d'epoca

Una bella giornata di primavera ha fatto da cornice alla "parata" di Vespe anni '50/80, che si per la prima volta si è svolta dentro la Fiera. I mezzi, rigorosamente tirati a lucido, sono stati esposti in uno spazio reso disponibile dalla Medilfiera dei fratelli Mazzara.

L’inedito evento, organizzato da “Vespa Club Panormus” di concerto con il vicepresidente della Prima Circoscrizione, Antonio Nicolao, e il consigliere comunale, Marcello Susinno, ha attirato un bagno di folla incuriosito da Vespe di ogni epoca. Un’apposita giuria, che ha tenuto conto della volontà dei tanti osservatori, alla fine ha premiato la Vespa più “datata”, più “conservata" ma anche la Vespa più “disastrata”.

"Abbiamo centrato l'obiettivo - dicono Nicolao e Susinno - perché se da un lato tanti amatori hanno il desiderio di mettere in mostra il loro gioiello, dall’altro abbiamo visto come tanti cittadini hanno avuto la curiosità di rivedere le due ruote che hanno rappresentato la storia della moto in Italia, con la quale magari qualcuno ha anche conquistato mogli e fidanzate".