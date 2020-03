Ficarazzi, la protesta degli operatori ecologici: "Misure cautelari igienico-sanitarie non adeguate"

Gli operatori ecologici di Ficarazzi incrociano le braccia per l'ennesima volta! Stamattina gli operai della Roma costruzioni srl hanno usato il pugno duro verso la ditta, la quale da anni non fornisce loro le adeguate misure cautelari igienico sanitarie! Le precarie condizioni in cui versa il cantiere di Ficarazzi ha messo in allerta gli operatori ecologici, i quali dichiarano che in questo stato di allerta per il covid19 hanno paura di svolgere il proprio lavoro e sono preoccupati per la loro incolumità e soprattutto delle proprie famiglie! Noi nei giorni scorsi nonostante i vari divieti e gli inviti di rimanere a casa dalle istituzioni, siamo scesi a svolgere i nostri servizi per la popolazione di Ficarazzi ma adesso diciamo basta, anche noi siamo. esseri umani ed esigiamo la nostra tutela! Il nostro servizio riprendere quando la ditta ci fornirà gli indumenti e i kit adeguati per non incorrere a nessun spiacevole contagio!