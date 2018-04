Favorita, piazzale dei Matrimoni da "paradiso" per bambini al degrado

Domenica scorsa sono stato con la mia famiglia a passeggio nel parco della Favorita chiuso al traffico, una bella iniziativa. Mi è venuto in mente il ricordo quando da più piccolo andavo a giocare al piazzale dei Matrimoni... preso da questo ricordo con grande entusiasmo porto i miei figli a vederlo. Ma dove un tempo c'erano campetti di calcetto e tennis e giochi per bambini, ora c'è solo un gran degrado e distruzione. Perché qualsiasi cosa di bello ci possa essere in questa città deve essere oggetto di inciviltà? Capitale della cultura e del degrado.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Loris Battaglia