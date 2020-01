Falsomiele, via Tottavilla nell'oscurità da 3 mesi: "Siamo stati abbandonati da tutti"

Falsomiele al buio da tre mesi. Siamo i residenti di via Tottavilla. Non usciamo più nel pomeriggio per paura di cadere o di subire un'aggressione nell'oscurità totale. Da qualche giorno si sono spenti pure i lampioni di via Alcione e di via Folaga. Abbiamo trascorso le festività natalizie nel terrore, ci sentiamo abbandonati da tutti. E' una situazione che si ripete nel tempo. Possibile che a nessuno interessi di noi?

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday