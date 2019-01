"Dieci anni fa la mia partecipazione a "Forum" su Canale 5"

Dieci anni fa sono stato anch'io protagonista in una puntata del programma di Canale 5 "Forum" (era il 29/01/2009)dove ho trovato una vera famiglia nello staff della trasmissione. Tutte le cause di Forum sono vere ed alcune vengono interpretati da attori come quella mia proposta nel 2009 perchè i veri protagonisti non vogliono comparire in tv. Una bella e divertente storia su un problema condominiale. In quel periodo la trasmissione era condotta egregiamente da una brava e umile Rita Dalla Chiesa affiancata dal bravissimo attore Fabrizio Bracconeri e Marco Senise,una bella esperienza televisiva che terrò sempre presente nella mia vita. Giuseppe Li Causi, Palermo.