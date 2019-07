Via Volturno, dove tutto è concesso...

Chi vi scrive è un residente di Via Carini, nei pressi del mercato del Capo .Vi scrivo per raccontarvi dello stato di degrado e totale anarchia nel quale si trova via Volturno e le zone limitrofe, una via tralaltro a densissimo transito turistico che si trova alle spalle del Teatro Massimo. Da anni ormai la situazione va sempre peggiorando, ed incredibile ma vero sembrerebbe che a causare tutto questo degrado siano quelli che dovrebbero essere maggiormente interessati a mantenere l'ordine, ossia negozianti e commercianti, partendo dall'apice della via in questione (da via Volturno angolo via Carini) troviamo una carreggiata che è parzialmente occupata con tavolini e vasi da parte di un bar che si trova ad angolo e che ritiene opportuno utilizzare questo metodo per dare maggiore visibilità all'ingresso, lo stesso ha fatto un esercizio commerciale che si trova sul lato interno (via Carini) il quale ha pensato bene di appropriarsi di ben tre parcheggi piazzando delle fioriere in un posto in cui parcheggi non se ne trovano neanche a pagarli.

Proseguendo in direzione Massimo la situazione addirittura peggiora, perché all'angolo della stessa strada il fruttivendolo pensa bene di occupare parte della carreggiata con la sua bancarella, addirittura piazzando dei carrelli o delle sedie in modo che nessuno passi davanti alla sua bancarella oscurandone la visibilità. Superando l'incrocio ci sono altri locali che tutto il giorno lasciano i bidoni della differenziata fuori delle volte perfino sul manto stradale, a tutte le ore e 365 giorni all'anno, più avanti troviamo cataste di cartoni abbandonati da un commerciante, lasciati lì ad attendere che arrivi il giorno della raccolta di cartone.

Ancora più in giù il marciapiede letteralmente occupato, sarebbe impossibile passerci ad esempio con una carrozzina, questo perché il negozio espone i propri prodotti sul marciapiede, scendendo ancora di più vi sono altre numerose attività che occupano il marciapiede con i loro cartelloni pubblicitari che sei obbligato a scansare se vuoi proseguire le la tua strada, e quant'altro questo sia dal lato sinistro che destro di via Volturno, lato destro che pullula di abusivi e gente che vende vestiti usati buttati a terra ed inibendo il passaggio pedonale, tutto questo sotto gli occhi di incredibili turisti che puntualmente mi domandano perché succede tutto questo i una città così bella.