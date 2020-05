Blufi, la consulta giovanile realizza e dona mascherine alle attività locali

I ragazzi della consulta giovanile di Blufi, in questo triste periodo che ha colpito tutto il Paese e i commercianti in particolare, hanno deciso di realizzare artigianalmente delle mascherine che sono state donate a tutte le attività del piccolo comune di Blufi. Tanti i giovani impegnati nella realizzazione, nel confezionamento e nella distribuzione di oltre 100 mascherine. Il materiale, acquistato dalla Consulta, utilizzato per la creazione delle mascherine è il Tnt (tessuto non tessuto) a triplo strato, che assicura la possibilità di riutilizzo della mascherina dopo un corretto lavaggio.

"abbiamo voluto dare, con questo semplice gesto, un segnale di vicinanza a tutti coloro che negli anni ci hanno supportato nelle varie iniziative realizzate dalla Consulta”, afferma Giuseppe Di Gangi, membro del direttivo della Consulta Giovanile di Blufi e consigliere della Consulta Giovanile Regionale, eletto per la provincia di Palermo. “Un'iniziativa partita dal cuore, che è stata condivisa attivamente da tutti i ragazzi della Consulta Giovanile che desidero ringraziare particolarmente. E’ necessario per noi cercare di alimentare un sano e corretto senso di comunità con azioni come questa", conclude Giuseppe Attinasi, presidente della Consulta.