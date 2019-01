Vetri rotti, sporcizia e freddo: "Centro vaccinazioni di via Lazzaro nel degrado"

Volevo segnalare le condizioni del centro di vaccinazione Biondo in via Lazzaro, accanto all’ospedale Civico. Il centro si trova all’interno di un ex asilo abbandonato, con tetto in condizioni disastrose e vetri rotti dappertutto. Gli utenti sono costretti ad attendere il turno in una sala di attesa fatiscente, senza sedie, e al freddo in quanto il riscaldamento non funziona. Ma la cosa ancora più assurda è che anche i medici sono costretti a lavorare al gelo, sopravvivendo soltanto con cappotti e berretti.

Come si vede dalle foto allegate i vetri rotti non sono messi in sicurezza. Per non parlare della sporcizia sulle scale, dove la gente - tra cui diversi bambini - sono costretti a sedersi.

Dall'Asp fanno sapere che "la direzione aziendale sta valutando l'intera situazione dei centri di vaccinazione dell'Asp per adottare tutte le soluzioni necessarie".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761.