Orrore in viale Lazio: "Carne ripiena di ami per uccidere i cani"

Orrore in viale Lazio. Come hanno segnalato sul gruppo Facebook "Cani e gatti smarriti o da adottare a Palermo" continua l'allarme veleno per gli animali. Trovato verso le 13 un pezzo di carne imbottito con ami in viale Lazio, ad angolo con via Aquileia. Ad oggi le zone pericolose sono: viale Lazio e dintorni, corso Calatafimi e dintorni, via Messina Marine e dintorni, via Ammiraglio Rizzo e dintorni, viale Strasburgo e dintorni, via Alcide de Gasperi, via Empedocke Restivo, piazza Unità d'Italia e dintorni, viale delle Magnolie e dintorni. Già ci sono state vittime innocenti di tanta crudeltà. L'incrocio tra viale Lazio e via Aquileia é videosorvegliato, speriamo si arrivi al responsabile.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Anna Tutrone