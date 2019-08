Carini, rifiuti e cattiva educazione regnano

Rifiuti e mala educazione sono ormai di norma in questa zona balneare di Carini. Come vedete dalle foto. Questo è un piccolo esempio. Molte vie parallele all’autostrada sono strette e trafficate e quindi pericolose, con alto rischio di incendi e incidenti. Sono poi invase dai rifiuti gettati da gente incivile, che purtroppo in questo periodo ha letteralmente invaso la località.

Capisco che qui purtroppo il Comune di Carini può fare poco visto che è da tempo vigente la raccolta differenziata, ma non si può rimanere indifferente allo spettacolo veramente squallido che vediamo quotidianamente. Tra l’altro sappiamo tutti che un sacchetto d’immondizia per terra "autorizza" a chiunque buttarne uno accanto... è così via (vedi foto allegata). Si chiede pertanto un intervento straordinario e magari qualche controllo in più in questa area che a volta sembra dimenticata dall’amministrazione di Carini.