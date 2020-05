Campane del vetro: "Perché lo svuotamento di domenica all'alba?"

Pur non volendo togliere nulla all'importantissimo servizio di ritiro rifiuti, vorrei capire il motivo della calendarizzazione dello svuotamento delle campane contenenti il vetro la domenica mattina... già a partire dalle cinque! Già è abbastanza sgradevole il rumore ripetuto del lancio dei sacchetti contenenti vetro (incivilmente lasciati ai piedi delle campane verdi) verso il piano metallico dei camioncini deputati al ritiro, ma il colpo di grazia a qualsiasi residuo desiderio di continuare a rivoltolarsi nel letto per qualche altro scampolo di tempo viene dato dal frastuono terrificante (ripeto: tra le 5 e le 6 di domenica mattina) dello svuotamento della campana all'interno del grosso camion principale. Sarebbe troppo ardito chiedere che questa operazione venga svolta durante la settimana, evitando perciò di frustrare le aspettative di riposo domenicale di chi durante la settimana tutti i giorni si sveglia prima dell'alba per svolgere la propria attività lavorativa? Grazie dell'attenzione.