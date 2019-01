"La maledizione della luce (che non c'è) in via Pecoraino: dobbiamo chiamare un esorcista?"

Correva l’anno 2015 quando l’allora presidente di AMG, rispondeva ad una mia segnalazione. “Gent.le Cittadino, AMG Energia ha proposto al Comune, proprietario dell'intera rete di Pubblica illuminazione, di ricorrere per l'illuminazione delle vie e delle piazze ancora sprovviste del servizio ai lampioni fotovoltaici di nuova generazione. Due di questi lampioni, messi a disposizione da due imprese, sono già nei magazzini di Amg per una sperimentazione che riguarderà Piazza Russia e il Passaggio Pecoraino. I lampioni emettono un fascio luminoso di grande pregio illuminotecnico, pienamente conforme alla vigente normativa per l'illuminazione stradale. Dopo l'auspicato successo della breve sperimentazione, il Comune potrà deliberare per l'acquisto e la rapida messa in opera di tali lampioni che, oltre a non consumare elettricità prelevata dalla rete, non necessitano della posa di cavidotti, cavi ed altri accessori comuni negli impianti tradizionali. Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti ed augurare buone feste. Il Presidente XXXX-XXXXX”

Da allora sono passati diversi anni, e chiaramente non si sono fermate le segnalazioni/solleciti, di tutti quei cittadini costretti ad attraversare questa arteria. Molta pantomima, che avvisto protagonisti diversi attori dalla politica ad amministratori locali e regionali, dal consigliere di circoscrizione sino alla politica dei palazzi che contano, consiglieri comunali, ragionali e parlamentari (credo che manchi all’appello il deputato europeo). Oggi mi chiedo, a distanza di tanti anni, come sia possibile vivere ancora questo disagio, quale strana “maledizione” insiste in questa strada. Allora da ingenuo cittadino, voglio proporre una soluzione, visto che, i canali convenzionali non sono stati all’altezza di risolvere tale problematica, vi suggerisco di ingaggiare un esorcista (chiaramente riconosciuto dalla chiesa e non un ciarlatano) che possa una volta per tutte, levare questa Maledizione, riportando la tanto attesa luce in Via Pecoraino.