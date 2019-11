"Un'app per segnalare alle forze dell'ordine chi ostacola i disabili"

Un'app per segnalare alla polizia municipale e alle forze dell’ordine la presenza di ostacoli per i disabili motori. A lanciare la proposta anti-incivili è Francesco Paolo Arduino, che spiega: "Quando capitano quei famosi 'cinque minuti' in cui ti parcheggiano la macchina sulla rampa, impedendoti o peggio ancora ti parcheggiano senza pudore in uno stallo per disabili, sarebbe bello ricevere immediato soccorso".

"A volte preso dalla rabbia qualcuno si potrebbe fare giustizia da solo, ma siccome rispondere all'inciviltà con altri inciviltà non è mai una buona soluzione - comunque non è detto che si riesca a risolvere nulla - la cosa migliore da fare è chiedere aiuto alle forze dell'ordine".

"Questa App potrebbe essere uno strumento in più per poter entrare in contatto in maniera veloce con le forze dell’ordine, in caso di episodi di inaccessibilità, come segnalare spazi riservati agli invalidi occupati da veicoli non autorizzati, attraversamenti e scivoli pedonali occupati da veicoli in divieto di sosta e altre irregolarità nella sosta tali da limitare o impedire la mobilità di chi si muove con una disabilità. La civiltà non si mostra con la solo indignazione a parole... ma anche con i fatti, in modo da creare una società migliore".