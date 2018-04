Dai primissimi giorni di marzo, questo recipiente di amianto è lì, in bella vista, in piazza Vittorio Bottego tra via Bari e via Napoli (traversa di via Roma ). Nessuno in due mesi se n'è occupato, ma è impossibile non vederlo perché si trova proprio alle spalle dei cassonetti dinanzi l'ex banca, dove occupa pure una parte di marciapiede. Chi deve occuparsene?