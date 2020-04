Altofonte, fiori bianchi sul cancello del cimitero: "Così salutiamo i nostri cari"

Questa mattina, fiori bianchi adornavano le cancellate del cimitero di Altofonte. Un urlo silenzioso, come a voler dire: "Noi ci siamo e siete sempre nei nostri cuori!". Al dolore della perdita dei propri cari si è aggiunta la disperazione di non poterli omaggiare neppure con un fiore... Per coloro i quali oltre quella cancellata custodiscono gli affetti più cari è una Pasqua di tristezza, rammarico, di dolore nel dolore! Non è un cancello che potrà mai separare l'amore e il ricordo dei propri cari nel cuore di ciascuno noi!