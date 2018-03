Albero pericolante in via Paolo Paternostro, in pieno centro. Abbiamo paura che l'albero crolli da un momento all'altro, se succede potrebbe ferire qualcuno o danneggiare auto o moto. Inoltre c'è cattivo odore in tutta la zona perché si sono rotti i tubi di scarico. Chiamiamo da mesi l'Amap ma nessuno risponde.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Alessia Tullio