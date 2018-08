Nuove aree pedonali ed estensione Ztl, Tantillo: "Fuga in avanti della Giunta"

Per il capogruppo di Forza Italia "la materia è competenza del Consiglio comunale, il sindaco porti in Aula il Pgtu". No a provvedimenti contro commercianti e residenti: "Così si allontana la periferia dai mercati storici"