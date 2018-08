Niente auto al Capo, via Sant'Agostino e via Bandiera: centro storico sempre più pedonale

Al via il procedimento di pedonalizzazione e regolamentazione delle Zone a Traffico Limitato nei mercati storici Capo, via Sant'Agostino e via Bandiera nei quali varrà una restrizione della circolazione maggiore rispetto a quanto avviene nella più ampia zona della Ztl centrale.

"Le aree oggetto della nuova regolamentazione - fanno sapere dal Comune - sono quelle che sono indicate come Ztl o come pedonali nel Piano particolareggiato esecutivo per il centro storico e nel Piano generale del traffico urbano (Pgtu), oltre ad alcune ad esse limitrofe, nelle quali la limitazione del traffico è funzionale alla migliore fruibilità e funzionalità delle prime. In particolare, nell'area dei tre mercati, dalle 8 alle 20 di tutti i giorni sarà vietata la circolazione di tutte le auto (anche munite di pass Ztl) e motocicli, ad eccezione di quelli dei residenti. Questa restrizione si protrarrà, inoltre, fino alle ore 24 del giovedì, venerdì e sabato, e la domenica mattina. Il provvedimento mira a rivalutare le realtà commerciali e sociali dei mercati storici, nonché a favorire lo sviluppo di attività consone con il territorio, quale volano fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l’attrattività di queste zone della città e per lo sviluppo dell'economia ad esse collegate".

Per il presidente della prima circoscrizione, Massimo Castiglia, "si tratta di un provvedimento importante perché frutto di un lungo dialogo e scambio di idee fra l'Amministrazione, la circoscrizione, i residenti e i commercianti; un importante percorso di condivisione e partecipazione, analogo a quello che interessa altre zone del centro storico".

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea come "questo provvedimento è un ulteriore tassello di un percorso di sempre maggiore vivibilità e fruibilità del centro, in uno con il percorso di regolamentazione delle attività commerciali, che potranno finalmente svolgersi nel pieno rispetto della normativa, con importanti prospettive di sviluppo legate alla ritrovata attrattività turistica del centro e alla possibilità di ampliare la tipologia merceologica".

"Questo provvedimento - conclude il sindaco - così tanto voluto proprio da commercianti e residenti, è un ulteriore stimolo a proseguire sulla strada delle pedonalizzazioni anche in altre zone della città e proprio per questo nei primi giorni di settembre con l'assessore Riolo, le commissioni consiliari Urbanistica e Attività produttive e con la circoscrizione ci incontreremo per tornare ad affrontare il tema delle pedonalizzazioni a Sferracavallo".