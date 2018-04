Regione, Messina (Ugl): "Dal governo rassicurazioni per impegni assunti per i forestali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Abbiamo ottenuto rassicurazioni che il Governo regionale manterrà fino in fondo gli impegni assunti nei confronti del comparto dei forestali siciliani”. A dichiararlo Giuseppe Messina, segretario regionale dell'Ugl Sicilia.

“Ogni iniziativa diversa in questo momento - sottolinea il Segretario dell'Ugl - rischia di creare inutili tensioni tra i lavoratori. Siamo convinti che in questa delicata fase politica sia più utile mantenere un dialogo positivo e continuo con l'esecutivo regionale del presidente Musumeci in un settore strategico e nevralgico per la tutela ambientale e del patrimonio boschivo siciliano”.