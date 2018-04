Ars, la Finanziaria dei tagli arriva in commissione: presentati 1.400 emendamenti

Si annuncia una strada tutt'altro che semplice per la Finanziaria regionale, che domani sarà al vaglio della commissione Bilancio dell'Ars. Sono circa 1400 gli emendamenti presentati al testo. La metà sono a firma del deputato ex Udc Cateno De Luca: "Ne ho presentati solo 700 perchè sono in campagna elettorale e non ho molto tempo a disposizione", ha osservato ironico.

I documenti contabili dovrebbero superare l'esame della commissione entro venerdì per poi passare a Sala d'Ercole. C'è un termine che incombe ed è quello del 30 aprile, quando scadrà l'esercizio provvisorio.

Quella che sta per approdare in Aula si annuncia come una Finanziaria di tagli. Fondi ridotti, secondo le previsioni, a diversi teatri come il Bellini e lo Stabile di Catania, il Biondo di Palermo, il Vittorio Emanuele di Messina l’Orchestra sinfonica di Palermo, le Orestiadi. Tagli anche per i centri contro la violenza sulle donne, le associazioni antimafia e antiracket, il fondo per le vittime del racket. Decisioni che hano sollevato molte polemiche e fanno presagire un dibattito animato.