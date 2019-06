Regione, al via la formazione per Enti locali sull'uso dei fondi Sie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prende il via l’attività di formazione della Regione dedicata agli enti locali e finalizzata a una migliore gestione dei fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei). L’attività è gestita con il supporto di Formez PA, nell’ambito del “Piano di rafforzamento amministrativo per la Regione Siciliana. Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”.

"L’obiettivo del progetto formativo – spiega l’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica, Bernardette Grasso - è quello di sviluppare e rafforzare le competenze del personale degli enti locali che si occupa della gestione dei fondi comunitari e di facilitare tutti gli adempimenti che derivano dal loro utilizzo, secondo un approccio pratico e con un costante supporto operativo. Un’attività che ho fortemente voluto e in cui credo pienamente, perché una più efficiente gestione dei fondi europei si traduce anche in un beneficio per cittadini, imprese e territori, grazie a una migliore resa degli investimenti e ad una maggiore qualità dei servizi erogati".

L’attività di formazione, in presenza e a distanza, si svolgerà in undici sedi territoriali, corrispondenti alle nove città capoluogo a cui si aggiungono, per esigenze logistiche, i comuni di Caltagirone e Capo d’Orlando.

Sarà supportata da progetti di affiancamento on the job e di accompagnamento consulenziale, oltre che dall’istituzione di un help desk dedicato. Saranno inoltre previsti una serie di focus group con funzionari e dirigenti comunali, finalizzati ad individuare in modo ancora più puntuale le esigenze formative degli enti locali.

In tutte le località coinvolte saranno organizzate giornate di presentazione e promozione del progetto, alla presenza dell’assessore Grasso, dei dirigenti del Dipartimento delle Autonomie locali, dei rappresentanti di Formez PA, dei vertici politici e amministrativi degli enti di ciascun territorio e di altri soggetti a vario titolo interessati.

Di seguito, il calendario delle giornate di presentazione:

Giovedì 13 giugno – Ragusa;

Mercoledì 19 giugno – Enna;

Giovedì 20 giugno – Caltanissetta;

Mercoledì 26 giugno – Agrigento;

Giovedì 27 giugno – Trapani;

Mercoledì 3 luglio – Siracusa;

Giovedì 4 luglio – Messina/Capo d’Orlando;

Mercoledì 10 luglio – Palermo;

Giovedì 11 luglio – Catania/Caltagirone.