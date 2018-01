Una verifica sulla sicurezza fa saltare evento natalizio, protesta alla settima circoscrizione

Avrebbero chiesto solamente di verificare l’idoneità e la sicurezza dei locali della chiesa Sant’Antonio di Padova dove lo scorso 7 gennaio si sarebbe dovuto svolgere uno spettacolo natalizio. L’evento finanziato dal Comune, però, è stato annullato e i consiglieri d’opposizione della settima circoscrizione, in attesa di risposte dal Sindaco e dall’assessore conunale alla Cultura, da quasi un mese bloccano i lavori dell’Aula.

“Da più di un mese cerchiamo di avere un’interlocuzione con la signoria vostra - scrivono in una nota indirizzata a Leoluca Orlando e Andrea Cusumano i consiglieri Piero Gottuso, Vincenzo Sandovalli, Giovanni Galioto, Fabio Costantino, Daniela Armetta e Natale Puma - in merito all’annullamento dello spettacolo da svolgersi nel quartiere Arenella e che rientrava nei progetti finanziati dal Comune. Siamo stati additati come coloro i quali hanno boicottato l’evento”.

La loro “colpa” - raccontano - sarebbe quella di aver chiesto di verificare l’idoneità dei locali, requisito indispensabile come richiesto nel bando. “Riteniamo che la nostra richiesta sia legittima e non leda la maestà di nessuno. L’opposizione tutta - continuano - ha intrapreso una protesta in consiglio che si concretizza con l’abbandono dei lavori d’Aula”. Circostanza che di fatto rischia di paralizzare le attività del consiglio di quartiere. “Ci riteniamo mortificati nel nostro ruolo - concludono nella nota - a causa del comportamento poco collaborativo nei nostri confronti”.