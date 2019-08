Dissesto idrogeologico ad Alimena, bandita la gara per il consolidamento del centro abitato

Finanziata e bandita dalla Regione la gara per la progettazione esecutiva per il riassetto ambientale e il consolidamento del centro abitato di Alimena. Da anni, infatti, nella zona sud del Comune del Palermitano il deterioramento del canale per le acque piovane ha causato l’abbassamento del piano fondale e il cedimento di alcune strutture nell’area compresa tra piazza Armando Diaz, via Trento e contrada Pasciovalli. La zona nella quale si interverrà è classificata come “R4”, ossia a elevata pericolosità, e per questo è stata chiusa al traffico, con disagi per i residenti e rischi per gli edifici pubblici e privati.