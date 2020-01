L'annuncio di Matteo Salvini su Facebook: "La prossima settimana sarò a Palermo"

Tappa palermitana per il leader della Lega, Matteo Salvini. Archiviate le elezioni in Emilia Romana e in Calabria l'ex ministro dell'Interno "sbarca" a Palermo, nella città amministrata da Leoluca Orlando, da sempre critico con le posizioni dell'ex capo del Viminale. Una visita annunciata dallo stesso Salvini con una diretta Facebook.

Ancora massimo riserbo sul programma della giornata che prevede un appuntamento pubblico: il leader della Lega incontrerà simpatizzanti e iscritti lunedì 3 febbraio alle 18.30 al Teatro Al Massimo, in piazza Verdi. Ma la visita in Sicilia potrebbe essere anche l'occasione per un faccia a faccia con il governatore siciliano, Nello Musumeci, in vista di un possibile ingresso della Lega nella compagine di governo e di un rimpasto, annunciato da tempo dal governatore.