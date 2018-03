Elezioni, Lo Cacciato: "Con il M5S cittadini prestati alla politica per salvaguardare il Paese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il dopo voto nazionale deve portare i politici a fare un’attenta analisi.” L'affermazione è di Tiziana Lo Cacciato, già consigliere provinciale e portavoce del Centro federativo cristiano democratico. “I dati definitivi del voto espresso dai siciliani in tutti i collegi - aggiunge - hanno confermato lo 'strasuccesso' del movimento 5 stelle, ed è questo il 'sinonimo' di una forza saldamente acquisita in questi anni di battaglie politiche ben fatte a livello locale che nazionale. Il vero punto di forza e aggregante del M5S, è che sono tutti membri della società civile prestati alla politica per salvaguardare gli interessi delle classi sociali più deboli, in difesa di quei valori di giustizia, di tutela del territorio e di diritto a lavoro che devono sempre essere garantiti, come previsto dalla nostra Costituzione. Lavoro, sviluppo e facce nuove sono la ricetta giusta per uscire dalla crisi, risolvere il problema della disoccupazione in Sicilia e in tutto il meridione d’Italia. Da parte delle 5 stelle, non è presunzione di avere la bacchetta magica in un momento in cui anche i maghi sono in crisi, è semplicemente quello che, a ogni angolo del paese, 'grida' la gente comune continuamente. Solo i pentastellati sono riusciti a essere vicini a chi il dramma della disoccupazione lo sta vivendo in prima persona, articolando proposte concrete al fine di trasmettere un messaggio positivo di un nuovo inizio che coinvolga tutto il meridione d’Italia ridotto alla fame da tutti i 'dinosauri' che fino a ieri hanno affollato le due Camere del Parlamento italiano, fagocitando tutto ciò che era loro possibile. Questo paese ha bisogno di un “reset” istituzionale e burocratico. Per ogni fine c'è un nuovo inizio. I siciliani, con il loro voto, hanno colto quest’occasione, per mandare un messaggio forte e chiaro, che i tempi sono cambiati, che non c’è più posto per le ruberie e corrotti. Tocca a loro l'onore e l'onere di governare il paese. Sono certa che questi uomini e donne, avendo scelto di mettersi in gioco, riusciranno a dare il meglio, portando l’Italia e gli italiani fuori dal punto di non ritorno”.