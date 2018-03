Elezioni politiche 2018, l'elenco delle sezioni accessibili per i disabili

In occasione delle prossime elezioni politiche, il Comune ha reso noto l'elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche e accessibili agli elettori con difficolntà motorie.

"Gli elettori con capacità di deambulazione gravemente ridotta - informa Palazzo delle Aquile - possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del collegio di appartenenza appositamente allestita, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote .È necessaria, oltre all’esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale, l’attestazione medica rilasciata, anche precedentemente e per altri scopi, dall’Asp, o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione".

Di seguito l'elenco completo:

Sezione n° 9 scuola primaria e dell’infanzia “MANTEGNA”

via Bologni, 4

Sezione n° 20 scuola primaria “G. FAVA”

via Monte San Calogero, 20

Sezione n° 48 scuola dell’infanzia “PALADINI”

piazza Benvenuto Cellini, 4

Sezione n° 73 scuola primaria “FILIPPO RACITI”

via Alia, 16

Sezione n° 79 scuola dell’infanzia “JACK LONDON”

via Jack London, 1/A

Sezione n° 87 Direzione Didattica “DE GASPERI”

piazza Giovanni Paolo II papa, 24

Sezione n° 137 scuola Secondaria di I grado “V. E. ORLANDO”

via Lussemburgo, 103

Sezione n° 262 scuola primaria “RIZZO”

via Papa Sergio I, 21/D

Sezione n° 385 scuola primaria “TEN. ONORATO”

via Tacito, 34

Sezione n° 389 scuola primaria “PASCOLI”

via Nettuno, 7

Sezione n° 393 scuola primaria “RISO”

via Mondello, 5

Sezione n° 398 scuola primaria “SAN DOMENICO SAVIO”

viale della Resurrezione, 1

Sezione n° 404 scuola primaria “TRINACRIA”

via Trinacria, 1

2° COLLEGIO LIBERTÁ

Sezione n° 3 scuola primaria “CASTELLANA”

via Castellana, 40

Sezione n° 13 scuola Elementare “FERRARA”

piazza Magione, 1

Sezione n° 26 scuola primaria “LEONARDO DA VINCI”

via Ferdinando Di Giorgio, 48

Sezione n° 30 scuola Secondaria di I grado “LEONARDO DA VINCI”

via Serradifalco, 190

Sezione n° 39 scuola primaria “GABELLI”

via Eugenio L’Emiro, 30

Sezione n° 40 scuola primaria e dell’infanzia “BONANNO”

via Giuseppe Pitrè, 183

Sezione n° 57 scuola primaria “TURRISI COLONNA”

piazza Gran Cancelliere, 1

Sezione n° 67 Istituto Magistrale “ REGINA MARGHERITA”

piazza Casa Professa, 3/B

Sezione n° 77 scuola Secondaria di I° grado “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

via Giovan Battista Tiepolo n. 4

Sezione n° 89 scuola primaria e dell’infanzia “NUCCIO”

via Antonino Mongitore, 4

Sezione n° 133 scuola primaria e dell’infanzia “BAVIERA”

via Giovanni Baviera, 22

Sezione n° 152 scuola primaria “MARABITTI”

via Nicolò Spedalieri, 52

Sezione n° 156 scuola primaria “MARVUGLIA”

via Alberto Rallo, 9

Sezione n° 177 scuola primaria “RAPISARDI”

via Caltanissetta, 27

Sezione n° 207 scuola primaria “LUIGI CAPUANA”

via Alessio Narbone, 55

Sezione n° 402 scuola Secondaria di I grado “PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI”

via Ustica, 46

Sezione n° 405 scuola primaria “TOMASELLI”

via Abruzzi, 2

Sezione n° 428 scuola primaria “GIOVANNI XXIII”

via Sampolo, 63

Sezione n° 439 scuola primaria “E. DE AMICIS”

via Nazario Sauro, 11

Sezione n° 451 scuola Secondaria di I grado “TOMASI DI LAMPEDUSA”

viale Leonardo Da Vinci, 504

Sezione n° 574 scuola primaria “PALAGONIA”

via Principe di Palagonia, 46

3° COLLEGIO SETTECANNOLI

Sezione n° 16 scuola Secondaria di I grado “LUIGI PIRANDELLO”

via Dell’Usignolo, 5

Sezione n° 19 scuola primaria “OBERDAN”

via Pietro Spica, 5

Sezione n° 23 scuola primaria “E. ARCULEO”

via Vito Schifani, 3

Sezione n° 45 scuola primaria “MONTEGRAPPA”

via Gustavo Roccella, 37

Sezione n° 56 scuola primaria “SALGARI”

via Giuseppe Paratore, 34

Sezione n° 82 scuola primaria “MANCINO”

via Belmonte Chiavelli, 111/D

Sezione n° 231 scuola primaria “VILLAGRAZIA”

via Villagrazia, 298

Sezione n° 247 scuola primaria “LOMBARDO RADICE”

corso Calatafimi, 241

Sezione n° 269 scuola primaria “ROSOLINO PILO”

via Sebastiano La Franca, 70

Sezione n° 288 scuola primaria “MATTARELLA”

viale Giuseppe Di Vittorio, 7

Sezione n° 297 scuola primaria “F.P. PEREZ”

piazza Francesco Paolo Perez, 1

Sezione n° 317 scuola primaria “NAZARIO SAURO”

viale Amedeo D’Aosta, 20

Sezione n° 330 scuola primaria “BIXIO”

via Cassaro, 2

Sezione n° 332 scuola primaria “F.SCO ORESTANO”

via San Ciro, 48

Sezione n° 353 scuola primaria “DONAUDY”

piazza Stefano Donaudy, 16.