Regione, l'assessore Pappalardo si dimette: lascia la giunta Musumeci per l'Enit

L'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, in quota Fratelli d'Italia, lascia la giunta Musumeci. Ad annunciarlo è l'agenzia Dire secondo la quale la lettera di dimissioni è già sul tavolo del Governatore da ieri. Pappalardo è stato nominato all'Enit, Ente nazionale per il turismo.

La giunta Musumeci è dunque destinata a cambiare volto a breve. E' da prima delle europee che si parla di un rimpasto entro l'estate, confermato anche dal Presidente della Regione secondo il quale "un ritocco al motore va fatto". Musumeci deve anche nominare il successore di Sebastiano Tusa ai Beni culturali. Molto probabile anche un cambio anche all’Economia. Al momento sulla poltrona siede Gaetano Armao, che però Gianfranco Miccichè ha definito "ex assessore" per il suo sostegno in campagna elettorale a Salvatore Cicu e non a Milazzo (pupillo del presidente dell'Ars).