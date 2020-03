Corruzione al Comune, la Lega chiede al governo un'ispezione: "Di mezzo c'è la mafia"

"Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dica subito cosa intende fare sulla gravissima vicenda di corruzione che sta investendo il Comune di Palermo. Abbiamo già presentato un'interpellanza che verrà calendarizzata a breve in Senato, affinché il ministro disponga l’accesso ispettivo nell'ente per verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità dell’ente da parte della criminalità organizzata".

E' quanto afferma il commissario della Lega in Sicilia, senatore Stefano Candiani, convinto che l'inchiesta che ha portato a 7 arresti tra imprenditori, burocrati e consiglieri comunali "non possa essere derubricata come azione di singoli", ma è chiaro che abbia "a che fare con la mafia. Dobbiamo opporci e intervenire subito perché questo è il compito delle istituzioni".

Per Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, "questa vicenda dimostra, impietosamente, una sorta di permeabilità dell'amministrazione comunale a fenomeni di tipo criminale. Seppur senza che nessuno abbia ipotizzato a responsabilità di tipo penale da parte del sindaco e dell'amministrazione attiva, il dato politico è chiaro: come gruppo consiliare abbiamo richiesto l'immediato intervento della commissione Antimafia per le opportune verifiche".

"La cosa più logica - concludono Candiani e Gelarda - sarebbe che Orlando si rendesse conto del fallimento totale del suo sistema di governo della città, e rassegnasse le dimissioni, lasciando liberi i cittadini palermitani di scegliersi un nuovo sindaco".