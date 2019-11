Autobus gratis a chi paga la Tari, Ferrandelli (ironico) rilancia: "E cappuccino e cornetto no?”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Apprendiamo dalla stampa, e non da un confronto con il Consiglio comunale, della volontà del sindaco di rendere gratuiti gli autobus ai cittadini in regola con le tasse. Alla proposta mi sento di rilanciare: perché non offrire anche cappuccino e cornetto? Tanto paga sempre 'Cappiddazzu'". Questa la dura reazione del leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli. “Il conto economico di Amat - precisa Ferrandelli - indica chiaramente una situazione prossima al fallimento. Le linee del tram creano una perdita all’azienda di più di 9 mln di euro e le tratte dei bus non sono coperte dai biglietti. Tutto questo grazie alla visione strampalata del Sindaco che non ha un piano di rilancio e sostenibilità economica per l’azienda. Sentirgli affermare, inoltre, che soltanto 1/3 dei cittadini, sotto la propria gestione amministrativa, paga le tasse è la più evidente prova del fallimento".

"Dovrebbe dimettersi all’istante! Inizi piuttosto con il potenziare le tratte a partire dalle periferie - continua - a rendere affidabili gli orari, a promuovere nuovi abbonamenti, a mettere controllori e bigliettai a bordo e a contrastare l’evasione. Soltanto così, con servizi più efficienti, molto cittadini potranno preferir ai mezzi privati quelli pubblici. Questo è il miglior premio per i palermitani. Non quello di non fare pagare (cosa che non accadrà mai) un autobus a chi magari non lo usa. Nemmeno a dirlo - conclude Ferrandelli - che in Consiglio comunale questa proposta non arriverà mai e resterà soltanto propaganda utile a distrarre dal non governo. E se mai arrivasse ci troveranno pronti con le barricate”.