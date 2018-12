Autista Amat aggredito, Caronia: "Incrementare le forme di vigilanza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Mentre esprimo solidarietà e vicinanza all'autista dell'Amat vittima ieri di una vile aggressione, non posso non sottolineare che episodi di questo tipo sono sempre più frequenti contro i lavoratori e mezzi della azienda di trasporto pubblico. Vi è un evidente problema di sicurezza che non può più essere sottovalutato e per questo mi auguro che vengano incrementate le forme di vigilanza a tutela di persone e cose". Lo ha dichiarato Marianna Caronia.