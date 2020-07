Come aprire un’azienda agricola a Palermo? In questa guida vi spieghiamo come fare, quali sono i documenti necessari da presentare e gli step da seguire.

Cosa è

Per azienda agricola si intende un'impresa che ha come principale attività la selvicoltura, l’allevamento di animali e altre attività collegate. Tale impresa artigianale produce e vende prodotti enogastronomici del territorio e seguendo i cicli naturali. L'azienda agricola può offrire anche beni e servizi, sotto forma di ospitalità e ristorazione: in tal caso si parla di agriturismo.

L'imprenditore agricolo

Nell'azienda agricola lavorano una serie di figure tra cui imprenditore agricolo che si occupa della coltivazione del fondo e dell'allevamento di animali, oltre ad altre attività connesse. In questo senso, tale figura si occupa della conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti del territorio e dell'allevamento di animali, oltre le attività di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature. Per avviare un’attività - e quindi diventare imprenditore agricolo - occorre essere uno Iap (imprenditore agricolo professionale), come sancito dal D.Lgs. 99/2004, ossia una figura con requisiti professionali riconosciuta dalla Regione Siciliana.

Come aprirla

Per aprire questo tipo di impresa occorre preparare un’analisi del mercato e della concorrenza, valutando attentamente:

Capitale umano (competenze professionali, modello gestionale)

Capitale fisico (dimensioni aziendali, immobili disponibili e da acquisire, macchine e attrezzi)

Offerta

Mercati (canali di vendita possibili, attività promozionali)

Redditività e costi

Occore inoltre valutare componenti esterne all’azienda sul piano istituzionale, territoriale (disponibilità di servizi alle imprese agricole) e commerciale (canali distributivi locali). Una volta terminata l'analisi, l'imprenditore può iniziare a progettare, definendo obiettivi e risultati attesi, oltre a risorse da utilizzare e strategie da implementare.

I documenti necessari

Aprire un’azienda agricola, dal punto di vista burocratico, non è molto differente rispetto ad altre attività. Che si tratti di una impresa strutturata oppure di una piccola attività a conduzione familiare, occorre:

Aprire una partita Iva

Registrare l’attività presso la Camera di Commercio nel Registro delle Imprese

Aprire una posizione Inps per il pagamento dei contributi

La verifica del progetto

Una volta stabilito il progetto, occorre individuare le fonti di finanziamento più idonee, trovare bandi specifici per verificare l’effettiva esistenza dei requisiti soggettivi (rispetto al soggetto che si candida) e oggettivi (rispetto al progetto di investimento che si intende proporre).