I segreti dell'acqua in un tour, alla scoperta delle fontane di Palermo

Domenica 8 settembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone “I segreti dell'acqua. Alla scoperta delle fontane di Palermo”, la visita guidata ideata e condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata; un tour tra antiche fontane e giochi di bellezza riflessa per scoprire i misteri dell'acqua - elemento sacro presente nelle religioni di tutto il mondo e nelle antiche cosmogonie, simbolo di purificazione e fecondità - e le sue forme.

Da Piazza Villena, l'antico Teatro del Sole con i suoi Quattro Canti alla Cala, un viaggio affascinante – pagano e cristiano insieme – nell'arte e nella storia, sulle tracce di Geni, graffiti, opere di street art e antiche leggende! Al termine del percorso in programma una fresca degustazione.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 17:00 presso i Quattro Canti. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €10 soci Tacus - €12 non soci (comprensivo di guida turistica autorizzata). Il tour è una visita guidata articolata in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.