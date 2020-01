Palermo a luci rosse: itinerario di scoperta tra eros, vizi, peccati e case chiuse

Eros e vizi, meretrici e case chiuse, desideri proibiti e pratiche amatorie. Venerdì 10 gennaio Tacus propone un nuovo appuntamento con "Palermo a luci rosse", la passeggiata raccontata ideata nel 2016 sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo: dalle Veneri ericine alla legge Merlin.

Un itinerario storico-antropologico, fatto di racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, sull'evoluzione del fenomeno del meretricio, dei costumi sessuali della Sicilia e della condizione femminile all'interno e all'esterno delle case di tolleranza. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 a Piazza San Domenico. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci TACUS - €5 non soci. La partecipazione all'evento è valida previa prenotazione obbligatoria.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo a luci rosse” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna.