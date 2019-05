All'ombra dei Borbone, visita guidata e racconto alla Palazzina Cinese

L'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura, in collaborazione con la dott.ssa Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, propone una visita guidata alla scoperta dei preziosi interni della Palazzina Cinese, antica dimora reale dei Borbone delle Due Sicilie negli anni dell'esilio palermitano, nei pressi del Parco della Favorita.

A corredo di un'ampia analisi dell'apparato iconografico del sito - caratterizzato da un linguaggio costituito da simboli utilizzati e messaggi - un reading tematico, a cura del Presidente di Tacus, che ripercorre, attraverso aneddoti e curiosità, uno spaccato della vita di coppia del “re nasone” Ferdinando I e della consorte, la “tedesca” Maria Carolina.

La data e l’orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento è a numero chiuso. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è da intendersi come relativo alla quota per la guida turistica. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.