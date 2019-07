In nomine patris, alla scoperta dello Steri e delle carceri dell'inquisizione

Una visita guidata alla scoperta delle carceri del Tribunale della Sant'Uffizzio e del complesso monumentale di Palazzo Chiaramonte, luogo di morte nei difficili anni dell'Inquisizione in Sicilia.

Universalmente conosciuto come “Hosterium”, poi semplicemente come “Steri”, l'edificio è stato teatro di congiure, cospirazioni e lotte politiche. Dal 1600 al 1782 è stato sede del Tribunale e delle carceri dell'Inquisizione spagnola; un locus inferni e di sofferenza, dal fascino tetro, al cui cospetto vengono eseguiti i roghi dei penitenziati, di cui resta traccia indelebile nei disegni, nei graffiti e nelle pitture parietali ancora oggi visibili. Dall'aspetto grande e imponente, custodisce al suo interno opere di grande valore artistico, come la celebre tela del maestro Renato Guttuso - “La Vucciria” - esposta all'interno della Cappella di S. Antonio Abate. Un viaggio affascinante, lungo sette secoli, per ripercorrere le pagine più buie dell'arte e della storia di Sicilia.

La visita sarà condotta dagli operatori culturali dello Steri e arricchita da un approfondimento a cura dello staff Tacus. L'evento è un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Lo Steri e le carceri dell'Inquisizione: In Nomine Patris” è un evento originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 17:45 presso l'ingresso principale dello Steri. Il contributo a sostegno dell'iniziativa (comprensivo di ticket d'ingresso) è di €8 soci Tacus - €10 non soci.

L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di condizioni meteo avverse, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.